Seguimiento total en la huelga de Cesures, la única fábrica de Nestlé que lleva las protestas al siguiente nivel

La fábrica de Nestlé en Cesures cierra sus puertas por la huelga Cedida

Comienza la huelga indefinida. Vallas y pancartas se instalaron hoy frente a la fábrica de Nestlé en Pontecesures para mostrar el rechazo al ERE planteado por la multinacional, que supondrá, si las cosas no cambian tras las negociaciones, 27 despidos en la central arousana.

El seguimiento de esta huelga, según explica el comité de empresa, está siendo de un 100% -a excepción del equipo de dirección de la fábrica-, por lo que la actividad en la planta se ha paralizado por completo. Además, el de Cesures ha sido el único, de los once centros afectados por este Expediente de Regulación de Empleo, que ha llevado las protestas al siguiente nivel convocando esta huelga indefinida.

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Así, desde las 6:00 horas de la mañana, cerca de 60 personas se reunieron ya en los alrededores de la fábrica en señal de protesta. La idea del comité, hasta que finalicen las negociaciones en Barcelona es seguir concentrándose en lo que son los cambios de turno, a pesar de que la fábrica esté “totalmente parada”.

Gran respuesta social

Cuando llegaron las 13:00 horas la afluencia solo fue a más. “Se juntó gente prácticamente de los tres turnos”, aclaran. Ahora la idea es mantener este ritmo y que “en todo momento” se puedan ver piquetes en el lugar”.

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Así, en lo que fue la primera jornada de huelga, el Comité se mostró muy satisfecho con la respuesta social, ya que “todo el mundo secundó la huelga”, pero tienen claro que la lucha no acaba aquí y que lo último que se sabe de las negociaciones continúa siendo algo “inaceptable”.