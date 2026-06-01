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Pontecesures 

María José Lorenzo presentará las memorias de Ruphert este jueves en la Biblioteca de Cesures

Será a las 20:00 horas y participarán también el periodista y escritor José Antonio Pérez y la peluquera cesureña Rosa Fernández Chaves

Fátima Pérez
01/06/2026 10:00
María José Lorenzo
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María José Lorenzo presentará este jueves 4 de junio su último libro ‘Ruphert, te necesito’ en la Biblioteca de Pontecesures. Será a las 20:00 horas en una cita en la que participarán también el periodista y escritor José Antonio Pérez y la peluquera cesureña Rosa Fernández Chaves.

Lorenzo, natural de San Xulián de Pontecesures, sacó a la luz esta obra literaria el pasado 12 de mayo para contar las memorias de Ruperto Burillo Ortega, conocido popularmente como el peluquero de las estrellas, y el que además era para ella un gran amigo. “Yo lo conocí porque vengo del mundo de la prensa del corazón y fue allí donde hicimos amistad. Confió en mí para trabajar en sus memorias, pero no pudimos terminarlas juntos”, contaba Lorenzo, ya que Ruphert falleció en febrero del pasado 2025.

María José Lorenzo

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Aunque la escritora ya llevó su obra a Madrid, tenía claro que también quería hacer algo especial en su Pontecesures natal. Además aseguró que no quería estar sola, de ahí que José Antonio Pérez y  Rosa Fernández Chaves vayan a acompañar a María José para convertir una jornada literaria en una tertulia de recuerdos, historias, periodismo y profesiones de pasión. 

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