María José Lorenzo presentará las memorias de Ruphert este jueves en la Biblioteca de Cesures

María José Lorenzo Cedida

María José Lorenzo presentará este jueves 4 de junio su último libro ‘Ruphert, te necesito’ en la Biblioteca de Pontecesures. Será a las 20:00 horas en una cita en la que participarán también el periodista y escritor José Antonio Pérez y la peluquera cesureña Rosa Fernández Chaves.

Lorenzo, natural de San Xulián de Pontecesures, sacó a la luz esta obra literaria el pasado 12 de mayo para contar las memorias de Ruperto Burillo Ortega, conocido popularmente como el peluquero de las estrellas, y el que además era para ella un gran amigo. “Yo lo conocí porque vengo del mundo de la prensa del corazón y fue allí donde hicimos amistad. Confió en mí para trabajar en sus memorias, pero no pudimos terminarlas juntos”, contaba Lorenzo, ya que Ruphert falleció en febrero del pasado 2025.

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Aunque la escritora ya llevó su obra a Madrid, tenía claro que también quería hacer algo especial en su Pontecesures natal. Además aseguró que no quería estar sola, de ahí que José Antonio Pérez y Rosa Fernández Chaves vayan a acompañar a María José para convertir una jornada literaria en una tertulia de recuerdos, historias, periodismo y profesiones de pasión.