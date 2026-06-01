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Pontecesures

Comienza la huelga indefinida en Nestlé a falta de cuatro días para finalizar las negociaciones

Los trabajadores realizarán concentraciones estos días frente a la fábrica en los cambios de turno

Fátima Pérez
01/06/2026 08:14
Concentración frente a la fábrica cesureña contra el ERE
Concentración frente a la fábrica cesureña contra el ERE
D.A.
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Los trabajadores y las trabajadoras de la fábrica de Nestlé en Pontecesures iniciaron hoy la huelga indefinida para tratar de poner fin al ERE que la multinacional propuso hace meses amenazando el puesto de trabajo de 27 trabajadores en el centro arousano. La previsión es que las negociaciones finalicen este jueves 4 de junio y que el sábado día 6 se comuniquen las consecuencias del ERE y la resolución final de estos acuerdos, así como los nombres de las personas que podrían ser despedidas.

Las últimas reuniones de la pasada semana ya trajeron cambios importantes a la mesa de negociaciones y es que la multinacional, tras valorar las alegaciones presentadas, anunció que reduciría el número de personas afectadas de 301 -la cifra que indicó en un primer momento- a 267. Además, en el caso concreto de Pontecesures, la última propuesta pasa por convertir algunas posiciones de especialidades a fijos discontinuos para tratar de reducir el impacto del Expediente de Regulación de Empleo. Desde el Comité de Cesures adelantan que estos días, durante la huelga indefinida, mantendrán las concentraciones frente a la fábrica principalmente en los cambios de turno.

Desde que se conoció el número de despidos y el impacto que este ERE tendría, especialmente, en la central arousana, fueron muchos los partidos políticos que mostraron su apoyo a los trabajadores y lamentaron la decisión de la multinacional al considerar este expediente una medida “absurda”. Consideran que Nestlé se caracteriza por una elevada carga productiva, horas extra y ETT. 

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