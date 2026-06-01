Cesures celebra el Día dos Mercados en su Praza de Abastos Cedida

La Praza de Abastos de Pontecesures acogió este fin de semana la celebración del Día dos Mercados, una jornada que puso en valor los productos frescos y de proximidad en el marco de la campaña de la Xunta de Galicia ‘Quere o teu Mercado’. Esta iniciativa moviliza a cerca de 1.800 placeras y placeros para reforzar el papel de estos espacios en el comercio local.

Cesures celebra el Día dos Mercados en su Praza de Abastos Cedida

Esta celebración contribuye a consolidar las plazas de abastos como puntos neurálgicos de la comercialización de productos frescos de proximidad, además de como centros de actividades complementarias que inciden de manera decidida en la dinamización de las villas y ciudades gallegas.