Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

Cesures celebra el Día dos Mercados en su Praza de Abastos

Lo hizo en el  marco de la campaña de la Xunta de Galicia ‘Quere o teu Mercado’

Fátima Pérez
01/06/2026 15:43
Cesures celebra el Día dos Mercados en su Praza de Abastos
Cesures celebra el Día dos Mercados en su Praza de Abastos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Praza de Abastos de Pontecesures acogió este fin de semana la celebración del Día dos Mercados, una jornada que puso en valor los productos frescos y de proximidad en el marco de la campaña de la Xunta de Galicia ‘Quere o teu Mercado’. Esta iniciativa moviliza a cerca de 1.800 placeras y placeros para reforzar el papel de estos espacios en el comercio local.

Cesures celebra el Día dos Mercados en su Praza de Abastos
Cesures celebra el Día dos Mercados en su Praza de Abastos
Cedida

Esta celebración contribuye a consolidar las plazas de abastos como puntos neurálgicos de la comercialización de productos frescos de proximidad, además de como centros de actividades complementarias que inciden de manera decidida en la dinamización de las villas y ciudades gallegas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620