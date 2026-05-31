El PP cuestiona la adhesión a la Red de Capitales de la Cultura por el “abandono” de este ámbito

Portavoz del PP de Pontecesures, Manuel Vidal Seage DA

El PP de Pontecesures cuestiona la intención del gobierno local de sumarse a la Red Española de Capitales de la Cultura al considerarlo un ámbito “abandonado” en el bipartito encabezado por Maite Tocino.

La adhesión a esta Red se aprobó en el último Pleno de la Corporación, en el que los populares ya manifestaron sus dudas tras, dicen, comprobar que la alcaldesa fue incapaz de resolver las obligaciones y derechos que conlleva esta adhesión. Para el PP, pertenecer a una red de capitales culturales implica demostrar un compromiso continuado con la cultura en un territorio. “E nese punto, o balance do actual goberno non resiste a comparativa”, apuntan.

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Insisten en que la programación cultural que Cesures anuncia depende casi en su totalidad de iniciativas externas o del trabajo de las asociaciones locales. En este contexto, el PP tampoco olvida el gasto de 8.000 euros en un documental sobre el centenario del Concello con “escaso” contenido identitario, alejado de lo que se esperaba en una fecha tan simbólica. Por todo ello, aclaran que antes de reclamar un reconocimiento externo, el gobierno debe demostrar a la ciudadanía un compromiso real con la cultura local.