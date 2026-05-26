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Pontecesures 

Cesures lleva a Pleno la gestión de residuos y la explotación de sus recursos culturales

Fátima Pérez
26/05/2026 08:00
Concello de Pontecesures
Concello de Pontecesures
D.A.
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Pontecesures celebró ayer un nuevo Pleno ordinario con la gestión de los residuos municipales de nuevo en el orden del día, así como la adhesión a una red española pensada para impulsar los recursos culturales locales.

La Corporación Municipal inició la sesión con la aprobación de un acuerdo de continuidad del servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) sobre la oferta presentada por FCC, la empresa que prestará el servicio hasta que se proceda a licitar de manera ordinaria. En relación a esto mismo, el Pleno aprobó también una modificación de crédito, con cargo al remanente de la tesorería, para hacer frente a los pagos de esta empresa.

También se llevó a debate la aprobación de las cuentas generales del ejercicio 2025 y la adhesión del Concello a la Red Española de Capitales de la Cultura. “Trátase dun espazo ao que se poden adherir os concellos e que nos interesa porque temos moitos recursos culturais que por en valor, pero aínda estamos empezando a traballar nelo e partimos dunha base de inexistencia de explotación destes recursos. Por iso vemos esta adhesión como una oportunidade para ver que se está facendo fora”, explica la alcaldesa, Maite Tocino. 

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