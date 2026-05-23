María José Lorenzo | “Ruphert confió en mí para escribir lo que hoy son sus memorias”

María José Lorenzo Cedida

María José Lorenzo nació en San Xulián de Pontecesures. Es periodista, escritora y el pasado 12 de mayo presentó su nueva obra literaria: ‘Ruphert, te necesito’, de Narrador Consciente Editorial. Tal y como adelanta el título, en ella se encuentran las memorias de Ruperto Burillo Ortega, conocido popularmente como el peluquero de las estrellas y fallecido recientemente, en febrero de 2025. Para Lorenzo, Ruphert no era solo un personaje del mundo de las celebrities. La cesureña tuvo el placer de conocerlo en lo personal y ganarse toda su confianza para, junto a él, darle vida a esta obra que hoy sale a la luz.

¿Cómo nace esta historia? ¿Qué es lo que se puede ver en ella?

Ruphert, antes que nada, era mi amigo. Yo lo conocí porque vengo del mundo de la prensa del corazón y fue allí donde hicimos amistad. Era difícil no ser amigo de Ruphert. A mí me cuidaba, me mimaba e igual por eso confió en mí para trabajar en sus memorias, pero no pudimos terminarlas juntos. “Pase lo que pase, tú estas memorias las terminas, las publicas porque yo estoy preparado para morir”, me decía, y por eso yo hice justo lo que él me pidió.

¿Qué es lo que se puede conocer de Ruphert en esta obra?

Este libro cuenta su historia desde que nace en Tomelloso (Ciudad Real); su paso por Madrid; su emigración a Buenos Aires, donde se convierte en una estrella; hasta su vuelta a Madrid y su transformación en el personaje popular por el que se le conoció: el gran peluquero de las estrellas. Yo creo que al lector le impactará su personalidad, porque la gente solo lo conocía por su papel en el espectáculo, pero aquí también van a encontrar a la persona sensible y generosa que era. Además, la obra también hace un recorrido por la historia reciente de España: cómo se vivió el sida, cómo los homosexuales fueron apartados de la sociedad…

¿Cómo nace la idea del título?

Pues hubo un anuncio de televisión protagonizado por la actriz Victoria Abril en el que ella pedía la ayuda de Ruphert después de pasar por varias circunstancias con su pelo. Decía: “Ruphert, te necesito”.

Además de esta, tienes muchas otras obras publicadas en las que también cuentas historias de personajes reconocidos

Sí, voy por seis o siete libros ya. Empecé con una gallega de Arcade, una peluquera a la que detuvieron durante su luna de miel en Cancún. Yo la convertí en una heroína. También cuento en otra obra la historia de Cristina de Borbón, la infanta; tengo también ‘Letizia, la plebeya’; después llegó ‘Sofía, la reina de la triste sonrisa’; y después escribí ‘Zapatones, el peregrino eterno’, un personaje popular de Galicia que viene a ser algo así como el embajador de los peregrinos en Santiago. Esta es una novela preciosa que yo creo que reeditaremos.

¿Qué es lo que crees que te caracteriza a la hora de escribir?

Trato de contar historias un poco a lo Corín Tellado. Creo que tengo mi propio estilo, puede ser un poco amoroso, pero quiero ser amable con el lector y que este se identifique con el personaje, y creo que con Ruphert esto lo he conseguido.