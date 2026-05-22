Cesures solicitó más de 448.000 euros a través de las distintas líneas del Plan + Provincia 2026

El presidente de la Diputación con la alcaldesa de Cesures Cedida

El Concello de Pontecesures detalla los importes solicitados a través de las líneas I, II, III y IV del Plan + Provincia 2026 de la Diputación de Pontevedra, con un conjunto de actuaciones centradas en la mejora de infraestructuras - donde más fondos se solicitan-, dinamización cultural y empleo que alcanzan los 448.663 euros.

Tal y como refleja el gobierno local, la Línea I, destinada a inversiones y obras, incluye seis proyectos prioritarios. Entre ellos dos actuaciones de mejora ambiental en Redondo y Carreiras para corregir problemas de drenaje y crear una isla de contenedores de basura; la pavimentación de un camino en Carreiras; las obras de mejora de las edificaciones auxiliares del Campo de Fútbol Ramón Diéguez; la humanización de la calle Carlés; y la rehabilitación de las aceras en la calle Rial.

También se contempla la humanización en San Xulián de Requeixo, para el que se solicita la subvención más elevada de las obras enumeradas con 82.459,55 euros dentro del Plan Provincia Extraordinaria, un proyecto que cuenta con una inversión cercana a los 550.000 euros.

Cultura y contrataciones

En la Línea II el Concello solicitó 61.244,06 euros para financiar la Fiesta del Churro, actuaciones en las Fiestas del Carmen y cursos formativos previstos para este 2026.

En cuanto a la Línea III, Cesures recibió una subvención de 59.129 euros para la contratación de funcionarios municipales -dos peones de obra pública y uno de limpieza de edificios-, pero acordó transferir el remanente de esta línea, unos 24.913 euros, a la Línea II y destinar los 10.943 euros de la Línea IV a la financiación de las actuaciones incluidas en la Línea I.