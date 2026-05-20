La Xunta se posiciona en defensa de los trabajadores de la planta de Nestlé

Manifestación por el ERE de Nestlé Aitana Vidal

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la multinacional Nestlé anunció para un total de 27 trabajadores de la fábrica de Pontecesures llegó hoy al Parlamento solo un día después de que el comité de empresa convocara el inicio de una huelga indefinida desde el próximo 1 de junio. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, aclaró que la intención del gobierno autonómico es “axudar aos traballadores e ao futuro da planta”, y asegura que desde la Xunta hay interlocución directa con la empresa y seguimiento de las negociaciones. “Hai unha posición clara de defensa da continuidade industrial da planta de Nestlé en Cesures”, señala González.

El conselleiro también aclaró que difícilmente se pueden plantear despidos en una planta que demuestra una elevada carga de trabajo y en la que se utilizan ETTs y subcontratas para cubrir necesidades. Insiste en que esta postura ya le fue trasladada a la empresa.

Fue el diputado del BNG, Luís Bará, quien llevó el tema a la sesión parlamentaria, una sesión que contó también con representación del comité de empresa y con la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino.

Fechas clave

Entre tanto, la última asamblea del comité, este martes, tomó la decisión de iniciar una huelga indefinida el próximo 1 de junio, huelga que se prolongará en principio hasta el próximo día 4, cuando se prevé que finalicen las negociaciones. Los nombres de las personas afectadas por el ERE se comunicarán solo dos días después, el 6 de junio.

Por su parte, en Barcelona continúan las reuniones para que la empresa responda a los requerimientos informativos de los comités de las distintas plantas afectadas. Las próximas citas de negociación están fijadas para los días 27 y 28 de mayo y para el 2, 3 y 4 de junio.

Más concentraciones

En Cesures la única acción reivindicativa que se plantea para lo que queda de semana será mañana, con una nueva concentración en el cambio de turno, como las que se organizaron la semana pasada. Miembros del comité aclaran que “hoxe non puidemos concentrarnos porque estábamos no Parlamento”, pero tienen claro que seguirán luchando hasta ese 4 de junio, en el que todo quedará dicho y se podrán conocer finalmente las consecuencias del ERE o, por su parte, poner punto y final a un capítulo agónico para los trabajadores arousanos.