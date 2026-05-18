Pontecesures licita el mantenimiento de la piscina municipal con vistas al verano

Piscina Municipal de Pontecesures D.A.

Pontecesures saca a licitación el servicio de gestión y mantenimiento de la piscina municipal para tener las instalaciones a punto durante los meses de verano. Las empresas tendrán hasta el 28 de mayo para presentar ofertas y el valor estimado del contrato será de poco más de 25.000 euros.

Como todos los años, la previsión del Concello es abrir la piscina del 1 de julio al 31 de agosto, ya que, además, estas instalaciones no solo resultan ser un punto de encuentro clave para los cesureños, sino que "teñen moito éxito e reciben tamén a moita xente doutros concellos", explica la alcaldesa.