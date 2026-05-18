Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

Pontecesures licita el mantenimiento de la piscina municipal con vistas al verano

La previsión, como cada año, es poder abrir las instalaciones del 1 de julio al 31 de agosto

Fátima Pérez
18/05/2026 18:00
Piscina Municipal de Pontecesures
Piscina Municipal de Pontecesures
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Pontecesures saca a licitación el servicio de gestión y mantenimiento de la piscina municipal para tener las instalaciones a punto durante los meses de verano. Las empresas tendrán hasta el 28 de mayo para presentar ofertas y el valor estimado del contrato será de poco más de 25.000 euros.

Como todos los años, la previsión del Concello es abrir la piscina del 1 de julio al 31 de agosto, ya que, además, estas instalaciones no solo resultan ser un punto de encuentro clave para los cesureños, sino que "teñen moito éxito e reciben tamén a moita xente doutros concellos", explica la alcaldesa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620