Diario de Arousa

Pontecesures

Centos de persoas colman as rúas de Cesures na primeira gran manifestación contra o ERE en Nestlé

A marcha partiu da Praza de Pontevedra ás 12:00 horas ao grito de "non somos números, somos familias"

Fátima Pérez
16/05/2026 16:37
Manifestación contra o ERE en Cesures
Poucos minutos despois das 12:00 horas, centos de veciños, familiares e traballadores da fábrica de Nestlé en Pontecesures partían da Praza de Pontevedra polas rúas do municipio reclamando a paralización do ERE anunciado pola compañía e que afectará a un total de 27 traballadores só na sede arousá.

Gustavo leva 14 anos traballando aquí e agora di “estamos como estamos, preocupados. A información é pouca e para a semana temos pensado parar un día enteiro e se non nos dan solución pensamos parar dous, tres ou toda a semana”, conta. Ao parecer, será o vindeiro 6 de xuño cando os afectados poderán coñecer os nomes e as condicións do despedimento, segundo adianta o propio Gustavo.

A marcha contou cunha participación que “non se lembra no pobo de Pontecesures”, tal e como sinala o Comité de Empresa de Nestlé Pontecesures, reflectindo o enorme respaldo social aos traballadores e traballadoras afectados polo ERE.

Haberá ampliación. 

