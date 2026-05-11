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Pontecesures

Las obras de ADIF en Pontecesures provocan cortes de tráfico toda la semana

Los trabajos afectarán al paso a nivel de la Praza Valeiros y al de Cagaxol

Fátima Pérez
11/05/2026 19:19
Mapa de los cortes de tráfico
Mapa de los cortes de tráfico
Concello de Pontecesures
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Las obras que está ejecutando ADIF en la infraestructura ferroviaria a su paso por Pontecesures provocarán cortes de tráfico desde mañana y durante toda la semana en el municipio.

Así desde este martes 12 de mayo y el miércoles día 13 el paso a nivel de la Praza Valeiros permanecerá cerrado al tráfico de 23:00 a 04:30 horas ambos días.

Por su parte, el jueves 14 y el viernes 15 de mayo será en el paso a nivel de Cagaxol en el que se interrumpirá el tráfico de vehículos de 23:00 a 04:30 horas ambos días.

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