Las obras de ADIF en Pontecesures provocan cortes de tráfico toda la semana

Mapa de los cortes de tráfico Concello de Pontecesures

Las obras que está ejecutando ADIF en la infraestructura ferroviaria a su paso por Pontecesures provocarán cortes de tráfico desde mañana y durante toda la semana en el municipio.

Así desde este martes 12 de mayo y el miércoles día 13 el paso a nivel de la Praza Valeiros permanecerá cerrado al tráfico de 23:00 a 04:30 horas ambos días.

Por su parte, el jueves 14 y el viernes 15 de mayo será en el paso a nivel de Cagaxol en el que se interrumpirá el tráfico de vehículos de 23:00 a 04:30 horas ambos días.