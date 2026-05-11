CCOO clama a la acción social en Cesures y convoca una gran manifestación este sábado

Fábrica de Nestlé en Pontecesures Gonzalo Salgado

El comité de empresa de Nestlé en Pontecesures convoca una semana de movilizaciones que culminará con una manifestación este sábado 16 de mayo. La previsión es celebrar tanto el jueves 14 como el viernes 15 una concentración delante de la fábrica de 13:00 a 15:00 horas para así cerrar el programa reivindicativo el sábado con la gran manifestación por las calles de Pontecesures a partir de las 12:00 horas.

Para CCOO Industria de Galicia, este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) está totalmente injustificado y pone en serio riesgo “a estabilidade laboral e o futuro dun centro que sempre foi considerado estratéxico. As traballadoras e os traballadores de Pontecesures levan anos sostendo a produción con esforzo e profesionalidade; non imos permitir que agora se lles pague con despedimentos mentres se desmantela un sector vital para a nosa economía”, apuntan.

Además, insisten en que las medidas propuestas por la compañía suponen el despido de 27 personas solo en Cesures, es decir que la de Arousa sería una de las fábricas más perjudicadas de todo el país y “a máis prexudicada en relación ao seu tamaño e número de traballadoras e traballadores”.

Por todo ello, CCOO, tras celebrar ayer una primera asamblea informativa con todo el cuadro de personal, insiste en avivar la presencia en las calles para frenar “este atropelo” y exige a la dirección que reconsidere de inmediato este planteamiento y ponga sobre la mesa alternativas reales que garanticen el mantenimiento de todos estos puestos de trabajo.