Investigan a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en una lavandería

Imagen de la cámara de seguridad del establecimiento Cedida

La Guardia Civil investiga a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en una lavandería autoservicio de Pontecesures. Los hechos se remontan al mes de abril de 2025, cuando los supuestos responsables forzaron de forma violenta la máquina expendedora de cambio, haciéndose con un botín de unos 1.000 euros, aproximadamente.

Tras estos hechos y recibir la correspondiente denuncia, los agentes se desplazaron al lugar para realizar una exhaustiva inspección técnico-ocular, recabando huella y evidencias físicas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caldas de Reis, en colaboración con integrantes del Puesto de Valga, han procedido a la investigación de los presuntos autores tras diferentes pesquisas.

Los presuntos autores forzaron de forma violenta la máquina expendedora de cambio Cedida

Una vez identificados, resultaron ser dos varones de 36 y 37 años, vecinos de las localidades de Noia y A Serra de Outes, en la provincia de A Coruña, y a los que les constan multitud de antecedentes penales por los cuales ya cumplieron penas de prisión.

Ante su identificación, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de vigilancia operativa, que permitió localizar el paradero de los individuos y proceder a su investigación penal en el momento oportuno, minimizando riesgos y asegurando la eficacia de la intervención.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción funciones de Guardia de Caldas de Reis, donde ambos investigados deberán comparecer cuando sean citados por la Autoridad Judicial.