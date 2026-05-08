El comité de empresa de Nestlé convoca a una asamblea informativa sobre el ERE

Fábrica de Nestlé en Pontecesures Gonzalo Salgado

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en Pontecesures convoca a la plantilla a una asamblea informativa entorno al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a hasta 27 trabajadores (diez técnicos y 17 administrativos) de la compañía. El encuentro será en las propias instalaciones de la empresa el lunes 11 de mayo, de 13 a 15 horas en la Sala 1.

La citación surge como consecuencia de la confirmación de hace unos días por parte de Nestlé España de iniciar un ERE para un máximo de 301 empleados en todo el territorio nacional.

El pasado miércoles, miembros de la compañía se reunieron con los responsables sindicales y confirmaron el número de despidos en todas las plantillas de España, justificando estes en el aumento de la marca blanca, la automatización, la digitalización y la viabilidad futura de la empresa.

De los once centros afectados por el expediente de regulación de empleo, el Centro de Producción Nestlé Pontecesures, con un total de 194 empleados, es el tercero más perjudicado, por debajo de la Oficina Central de Esplugues (Barcelona) y por el centro de La Penilla (Cantabria).