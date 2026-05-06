Nestlé confirma que el ERE afectará a 27 empleados de la fábrica de Pontecesures

Fábrica de Nestlé en Pontecesures Gonzalo Salgado

Tras confirmar hace unos días su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 301 empleados, Nestlé España se reunió ayer con los responsables sindicales para explicar las causas de los despidos y comunicar el número de empleados afectados en cada centro. En el caso de Pontecesures las primeras informaciones apuntan a que serán 27 (10 técnicos/administrativos y 17 obreros), lo que equivale a un 13,9% del total de la plantilla cesureña.

Así de los once centros que se verán afectados por este expediente de regulación de empleo, el Centro de Producción Nestlé Pontecesures, con un total de 194 empleados, resulta ser el tercero más perjudicado, sólo por debajo de la Oficina Central de Esplugues en la que se contabilizan 158 miembros de la plantilla afectados y por el centro de La Penilla con una cifra de 49.

Causas del ERE

La jornada arrancó ayer a las 10:30 horas con una primera reunión de la parte social para consensuar los miembros y asesores de la mesa negociadora del ERE. Así, a las 12:30 horas entró en la sala la parte económica, es decir la empresa, que inició su argumentación exponiendo las causas del ERE, entre ellas el aumento de la marca blanca, la automatización, la digitalización y la viabilidad futura de la compañía.

Nestlé inicia un ERE que afectará a 301 trabajadores e incluye en su lista a Pontecesures Más información

Nestlé España también insistió en que este ERE afectará tanto al colectivo de técnicos/administrativos como al colectivo de obreros, tal y como adelantaron desde el año pasado cuando se notificó el despido de 16.000 personas a nivel mundial.

Próximas reuniones

Tras esta primera reunión, en la que se concretaron ya las fechas para los próximos encuentros siendo el viernes 15 de mayo a las 12:00 horas la siguiente cita, se inicia ahora un periodo de consultas establecido con un máximo de 30 días.

Los grupos sindicales que participaron en esta reunión expusieron los motivos por los que consideran que este proceso se debe retirar ya que dicen “es un ERE injustificado e indecente y una traición a los trabajadores y trabajadoras que hemos hecho grande y fuerte a Nestlé”.