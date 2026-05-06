Cesures cede y se adhiere a Sogama tras meses en busca de una alternativa en gestión de residuos

La intención del Concello era gestionar un nuevo acuerdo o licitar el servicio de basuras por su cuenta D.A.

El Concello de Pontecesures celebrará mañana un Pleno extraordinario para aprobar dos puntos importantes del mandato: el presupuesto general del ejercicio 2026 y el acuerdo de adhesión a Sogama. Este convenio resuelve una de las polémicas que el gobierno local venía arrastrando desde el pasado mes de diciembre, cuando la Xunta hizo pública la incorporación de la Mancomunidade Serra do Barbanza a Sogama.

Aunque la intención de la administración local era poder gestionar un nuevo acuerdo licitando el servicio por su cuenta o uniéndose a concellos limítrofes, finalmente parece que las circunstancias obligaron al Concello a ceder en sus intentos y aprobar ahora un acuerdo de adhesión a Sogama para regular sus residuos. “Ao final déronse de conta de que non hai outra forma e que é o servizo co que contan o 97% dos concellos galegos”, apunta el portavoz del grupo municipal del PP de Cesures, Juan Manuel Vidal Seage.

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Ligado a este contrato se aprobarán también en el Pleno dos modificaciones de créditos, una para asumir el pago de la adhesión a Sogama con un gasto aproximado de 120 euros por tonelada, y otro en relación a un compromiso de pago pendiente con la Mancomunidade Serra do Barbanza.

Presupuesto general

Otro de los puntos destacados de la orden del día será la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2026 que asciende a cerca de los 2.200.000 euros. Sobre este, la oposición ya ha manifestado que “hai cousas que resultan destacables”, sobre todo al recordar que el gobierno local tuvo dos años para su elaboración ya que el último se fijó en el año 2024. “Hai un informe de secretaría que di que se incumpre a regla de gasto, o que significa que hai unha desviación dos gastos con respecto aos ingresos e a pretensión é gastar o que non se ten”, explica Vidal Seage. Precisamente esto llevaría a una vigilancia por parte de la Secretaría-Intervención y, en el caso de salirse de lo establecido, elaborar un Plan Económico Financiera.

“Vemos tamén que se reduce a inversión e hai outras partidas como festas ou actividades culturais que medran nun 68% o cal, con todo, o resumen é que é un orzamento no que se tende ao gasto”, sentencia el popular.

Plan Extra 2025

El último punto que se llevará al Pleno extraordinario será la aprobación del convenio para aceptar la subvención del Plan Extra 2025. Este plan provincial contempla dotar a Pontecesures con más de 467.000 euros para financiar la humanización y mejora integral de los servicios en San Xulián de Requeixo, una obra que cuenta con un presupuesto global de cerca de 550.000 euros.