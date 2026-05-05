Pontecesures abre el plazo para inscribirse en su Plan Madruga y en los Campamentos de Verán

Niños y niñas participando en actividades de un Plan Concilia D.A.

Pontecesures abre el plazo de inscripción para su Plan Madruga, dirigido al alumnado de infantil y primaria del CPI Pontecesures, y para los Campamentos de Verán 2026, ambos programas del plan de conciliación que impulsa el gobierno local para promover la igualdad y la socialización entre participantes y ofrecer a las familias la posibilidad de compaginar la vida familiar y laboral

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 29 de mayo y se podrá formalizar en las oficinas del Concello de Pontecesures en horario de 09:00 a 14:30 horas o a través de la Sede Electrónica.

En lo que respecta al Plan Madruga este se impartirá como cada año desde el 8 de septiembre hasta el 23 de junio de 2027 de 7:30 a 9:05 horas.

Por su parte, los Campamentos de Verán comenzarán el próximo 22 de junio y se prolongarán hasta el 28 de agosto con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas para niños y niños de entre 3 y 12 años. Aquí el fomento de la igualdad de género será una prioridad, como también lo será la eliminación de las desigualdades y la integración de dos colectivos en riesgo de exclusión social. Por ello se abordarán estos temas desde diferentes puntos de vista y con actividades y específicas.