Pontecesures recibe el plan director para avanzar en la explotación de la Cerámica Celta

El Concello de Pontecesures avanza en la explotación de la vieja fábrica de la Cerámica Celta tras recibir ayer mismo el plan director que sentará las bases de lo que será el complejo e iniciar los trabajos para vallar todo el perímetro. El acuerdo entre el Concello y los herederos de Ramón Diéguez se selló hace más de dos meses y desde entonces el gobierno local trabaja para recuperar la memoria de la Cerámica Celta con objetivos ambiciosos que pasan por la musealización del lugar, la creación de un espacio con obradoiros de cerámicas y de exposiciones, todo para no desvirtuar la naturaleza del complejo de Porto de Arriba.

Vista puesta en la financiación

Para llevar todas estas acciones a cabo el Concello recibió ayer mismo un plan director, elaborado por el arquitecto Luis Gil Pita, en el que se establecen los objetivos y acciones principales. Una vez estudiando este documento “cada unha destas accións irémolas abordando en función da financiación que podamos obter. De aquí irán saíndo os proxectos para executar obras”, explica la alcaldesa, Maite Tocino.

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Otra de las prioridades del gobierno local, desde la firma del convenio y la cesión de los terreno, era la construcción de un perímetro de seguridad y el cierre de las bocas de los hornos, tareas que ya se están ejecutando. “Vamos colocar dous portais e pechar todo o que da ao río Ulla para evitar que se acceda a un espazo que agora é propiedade do Concello, para evitar actos vandálicos e para dar seguridade para evitar o acceso”, explica Tocino. Ayer mismo el concejal de obras, Jorge Janeiro Cortés, visitó la zona para revisar los trabajos de instalación del vallado de seguridad.