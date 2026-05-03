Una jornada informativa mostrará en Cesures el valor del envejecimiento activo

Un programa de envejecimiento activo en la comarca D.A.

El Concello de Pontecesures celebrará el próximo viernes 8 de mayo, a las 11:30 horas en el antiguo Matadoiro Municipal, una jornada informativa para presentar un programa de actividades dirigidas a personas mayores de 55 anos con Solidaridad Intergeneracional.

Esta entidad estatal de personas mayores y familiares busca incrementar el bienestar y la calidad de vida así como favorecer las condiciones dignas en los hogares. Así el Concello de Cesures colaborará activamente con esta organización para crear obradoiros, charlas y actividades pensadas para fomentar el envejecimiento activo y la participación social en el municipio.

El objetivo de esta primera jornada informativa es presentar a la entidad para que el público sepa cuál es la labor de Solidaridad Intergeneracional y también para trasladar la importancia del envejecimiento activo de cara al desarrollo de las actividades que se ofrecerán próximamente.

Esta actividad cuenta además con la colaboración de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y con la financiación de la Xunta de Galicia.