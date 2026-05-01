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Pontecesures 

Fallece en un accidente Fernando Cabeza Quiles, escritor y filólogo de raíces cesureñas

El Concello de Pontecesures ya ha manifestado su apoyo y sus condolencias a la familia

Fátima Pérez
01/05/2026 19:03
Fernando Cabeza Quiles, el filólogo con raíces cesureñas
Fernando Cabeza Quiles, el filólogo con raíces cesureñas
Cedida
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Consternación en Pontecesures tras conocerse hoy la muerte del escritor con raíces cesureñas Fernando Cabeza Quiles. El autor y filólogo, especialista en toponimia, falleció esta mañana en un accidente de bicicleta en Carballo. El Concello de Pontecesures ya ha manifestado su apoyo y sus condolencias a la familia.

Cabeza Quiles presentó hace apenas un mes su obra ‘Defuntos e Santos Inocentes’ en la Biblioteca Municipal y a principios de este año su última contribución a 'Terra Nomeada', la colección de la Real Academia Galega y la Asociación Galega de Onomástica (AGOn) que explica el origen y significado de los nombres de los municipios en Galicia: 'Toponimia de Padrón e Pontecesures’.  Y es que precisamente para Fernando Cesures era un escenario destacado en su vida, especialmente en los años de su infancia, ya que solía pasar ahí las vacaciones de verano y de Navidad en la casa de sus abuelos paternos.

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