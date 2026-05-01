Fallece en un accidente Fernando Cabeza Quiles, escritor y filólogo de raíces cesureñas

Fernando Cabeza Quiles, el filólogo con raíces cesureñas Cedida

Consternación en Pontecesures tras conocerse hoy la muerte del escritor con raíces cesureñas Fernando Cabeza Quiles. El autor y filólogo, especialista en toponimia, falleció esta mañana en un accidente de bicicleta en Carballo. El Concello de Pontecesures ya ha manifestado su apoyo y sus condolencias a la familia.

Cabeza Quiles presentó hace apenas un mes su obra ‘Defuntos e Santos Inocentes’ en la Biblioteca Municipal y a principios de este año su última contribución a 'Terra Nomeada', la colección de la Real Academia Galega y la Asociación Galega de Onomástica (AGOn) que explica el origen y significado de los nombres de los municipios en Galicia: 'Toponimia de Padrón e Pontecesures’. Y es que precisamente para Fernando Cesures era un escenario destacado en su vida, especialmente en los años de su infancia, ya que solía pasar ahí las vacaciones de verano y de Navidad en la casa de sus abuelos paternos.