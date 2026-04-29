Esclarecidos los robos de material de aluminio valorado en 10.000 euros en una empresa de Pontecesures

La Operación Calderero se llevó a cabo en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Valga Cedida

La Guardia Civil de Caldas de Reis esclarece diez delitos contra el patrimonio por sustraer material de aluminio en cuatro empresas ubicadas en Pontecesures, Padrón y Cangas de Morrazo. La conocida como Operación Calderero, que se llevó a cabo en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Valga, se remontan al pasado mes de noviembre del 2024, cuando se produjo un robo con fuerza valorado en 10.000 euros en una empresa del sector de calderería en la localidad de Pontecesures.

En ese momento las pesquisas de los agentes identificaron a tres varones de entre 37 y 46 años, vecinos de Santiago de Compostela y Ames. Al parecer los sospechosos utilizaron una furgoneta de alquiler para cometer el robo y fueron detenidos cuando los agentes localizaron parte del botín en un local de objetos de segunda mano.

Unos veinte días después del primer incidente, los tres detenidos protagonizaron una huida al ser detectados por una patrulla de la Guardia Civil cuando circulaban en la misma furgoneta de alquiler vinculada al robo anterior. Tras una persecución, los implicados abandonaron el vehículo en el casco urbano de Caldas de Reis para continuar la fuga a pie. Una vez recuperada la furgoneta por los agentes, se comprobó que transportaban un total de 750 kilogramos de perfiles de aluminio, valorado en unos 2.000 euros, que se había sustraído de una empresa de Padrón.

Otra empresa afectada en Padrón

En diciembre de 2024 se supo que otra empresa de aluminio de Padrón había sufrido nueve robos de material en sus instalaciones y ante la sospecha de que detrás de estos delitos podrían encontrarse estas tres personas, se recopiló información sobre estos casos y se los identificó como los presuntos autores de siete de estos nueve hurtos, recuperando en una planta de reciclaje de metales de Vilagarcía 250 kilogramos de barras de aluminio de esta empresa valoradas en 600 euros.

Las investigaciones determinaron también la magnitud de las transacciones efectuadas por los implicados, ya que durante el 2024 consiguieron vender un total de 14.212 kilogramos de material metálico (principalmente cobre y aluminio) por el que obtuvieron 25.365 euros. Pese a la intervención policial, todo este material no pudo ser recuperado.

Carpintería en Bueu

Una cuarta empresa de carpintería metálica, ésta con sede en Bueu, también se vio afectada por la acción delictiva de este grupo. En esta ocasión la empresa sufrió la sustracción de unos 500 kilogramos de material valorado en 600 euros.

Tras la detención de los presuntos autores, uno de ellos se encuentra cumpliendo una pena de prisión mientras que los dos restantes se encuentran en libertad con cargos con la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridos.