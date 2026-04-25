El PP de Cesures presenta alegaciones a la ordenanza de edificaciones en ruina

Portavoz del PP de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage DA

El grupo municipal del PP de Pontecesures acaba de presentar alegaciones contra la ordenanza de solares y edificaciones en ruina aprobada por BNG y PSOE en el Pleno, ya que percibe “eivas e ilegalidades”, especialmente en las “vendas forzosas destes bens impulsadas polo Concello” que, dice la formación, “atentan contra a propiedade privada”.

Los populares apuntan que esta normativa “vulnera dereitos fundamentais, carece de garantías xurídicas e invade competencias”, ya que permite la venta obligada “dos inmobles e parcelas que o Concello consider que están en ruínas”.

El PP cesureño considera que esta ordenanza dejaría a la posible vecindad afectada “sen unha compensación xusta polos seus bens, xa que recolle rebaixas de ata o 25% nas poxas dos mesmos e tamén descontos polas multas pendentes, uhas cuestións que xa foron advertidas como anómalas polo Tribunal Constitucional en casos similares”. El portavoz, Juan Manuel Vidal Seage, advirtió también de otras “eivas importantes”, como “o insuficiente prazo de audiencia”, de solo diez días, “que como todo o mundo entende é pírrico para unha cuestión da importancia de quitarlle unha propiedade a unha persoa”, señala.