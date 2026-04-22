El concepto artístico de la cera Diéguez se fusiona con la del artista Antoni Miralda

Joaquín Diéguez junto al artista Antoni Miralda Cedida

La Cerería Diéguez acoge mañana, a partir de las 18:00 horas, una nueva cita que fusiona el arte del reconocido artista catalán Antoni Miralda con la cuarta generación de una familia de cereros que son ya historia viva de Pontecesures.

Joaquín Diéguez, actual propietario de la Cerería cesureña asegura que fue el mismo Miralda quien mostró su interés por colaborar tras conocer los trabajos que elaboraba con la cera. “Me pidió hacer una presentación allí en la fábrica y crear un exvoto juntos y sacar un trabajo común ese día”, cuenta Diéguez.

Antoni Miralda vive actualmente entre Barcelona y Miami, pero también residió en París y Nueva York. Fue Premio Velázquez de Artes Plásticas 2018 y a mediados de los años 90, partiendo del concepto comida como cultura, creó un proyecto que fusionaba comida, cultura popular y arte. La idea mañana será, precisamente, intentar que la comida tenga de nuevo un papel dentro del concepto artístico y la intención es hacerlo a través de los moldes en los que Diéguez elabora sus velas.

Evitar que la profesión de cerero se desvanezca

El aforo permitirá la asistencia de cerca de 100 personas y la entrada será gratuita. “La última vez que hicimos un acto similar, cuando presentamos la vela del Centenario, la verdad tuvimos muy buena respuesta”, recuerda el artista, quien insiste en que su objetivo es también promocionar la villa, el arte, la cultura y la tradición de las velas. Y es que Joaquín ya piensa en posibles fórmulas para evitar que la profesión de cerero se desvanezca. “Hemos pensado en crear un museo o una exposición permanente sobre la cera porque si mis hijas no continúan con la tradición no queremos que se pierda en el olvido”.