Nestlé inicia un ERE que afectará a 301 trabajadores e incluye en su lista a Pontecesures

Fábrica de Nestlé en Pontecesures Gonzalo Salgado

Nestlé España anuncia a sus trabajadores la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para “un máximo de 301” empleados de oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción, es decir, principalmente en la red comercial y de oficinas. Entre los afectados se encuentra también la sede de la compañía en Pontecesures.

La previsión es que el próximo 6 de mayo se celebre en Barcelona una reunión en la que se informará cómo afecta este ERE en cada una de las sedes del país. A partir de ese día se abrirá un periodo de acuerdos que se prolongará un mes.

13 centros afectados

El de Cesures es uno de los centros más pequeños de la multinacional, por lo que se entiende que si hay despidos se percibirá como un porcentaje importante de la plantilla. Sin embargo, es pronto para saber la cifra exacta, solo se conoce que el proceso afectará a un total de 13 centros, entre ellos el arousano.

El objetivo es “adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo”, informan en un comunicado. Además, la dirección asegura que su voluntad es afrontar este procedimiento bajo los principios de “transparencia y respeto”.

La empresa, con 4.158 trabajadores, explicó que esta medida responde a la evolución del sector del gran consumo, que ha sufrido un aumento de los costes operativos, además de cambios de hábitos de consumo y el avance de la marca de distribución, lo que conduce a la automatización y digitalización de procesos.