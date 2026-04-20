Cesures adjudica el servicio del SAF tras más de diez años con un contrato vencido

Empleadas del SAF en una manifestación por sus derechos laborales en Arousa Mónica Ferreirós

El Concello de Pontecesures adjudica el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a la empresa Attende Care S.L. y lo hace con un contrato de dos años prorrogable y un precio hora de 24,64 euros. “Era unha das prioridades do equipo de goberno dende que chegamos á alcaldía porque é un servizo indispensable e básico”, apuntaba la alcaldesa, Maite Tocino. Cesures llevaba además desde el año 2015 con un contrato vencido y un acuerdo de continuidad pactado con la anterior empresa.

A la oferta, que salió a licitación el pasado diciembre, se presentaron un total de tres empresas de las que se valoraron diferentes aspectos para adjudicar el servicio. Tocino recuerda también que el proceso pasó por algunos retrasos administrativos cuando trataron de licitar el contrato porque la anterior empresa responsable presentó un acuerdo que alcanzaron con el AGA (Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo) para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras. “Tivemos que recalcular o prezo do contrato”, cuenta.

En lo que se refiere al coste del SAF hasta el 2025 la Xunta financiaba un total de 12 euros hora pero, tras alcanzar un acuerdo con la Fegamp, la administración autonómica pasará a costear 16 euros por hora en este 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en el 2028. “Nos asinamos a adhesión a ese convenio fai uns 15 días pero o resto témolo que pagar nos”, apunta Tocino, quien lamenta que sea la administración local la que asuma el pago cuando no es competencia del Concello. “Asumímolo pola importancia que ten na poboación á que vai dirixida, pero é que ata agora estábamos aportando máis da metade do servizo cando é algo que ten que subvencionar o Estado e a Xunta de Galicia”, sentencia la regidora.