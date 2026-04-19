Pontecesures avanza en la creación de un aparcamiento disuasorio en la zona de O Rial

Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures Cedida

El Concello de Pontecesures formaliza el contrato de arrendamiento de un terreno para crear un aparcamiento disuasorio en la zona de O Rial con capacidad para unos 45 vehículos, un proyecto que comenzó a gestarse en 2024 pero que por cuestiones administrativas se ha prolongado en el tiempo y ahora prevé hacerse realidad este mismo año.

Los pliegos de la licitación establecen una concesión del terreno por un periodo de cinco años, con un coste anual de 726 euros. El objetivo principal del Concello es dotar al vecindario de un espacio de estacionamiento próximo al centro urbano y a los comercios, contribuyendo así a mejorar la movilidad y reducir las infracciones de tráfico.

Tal y como apunta la alcaldesa, Maite Tocino, aunque la finca adjudicada reunía las condiciones para acondicionarse como aparcamiento, era necesaria una autorización de la Unidad Provincial de Carreteras por la conexión de la parcela con la N-550. “Ahí foi cando nos requiriron un estudo para analizar como ía impactar no tráfico da N-550 a execución da obra”, explica Tocino. Así, el Concello se vio en la obligación de encargar un estudio técnico específico y cuando obtuvieron la autorización, el contrato fue adjudicado.

El objetivo, dar respuesta al crecimiento urbanístico

Actualmente el gobierno local trabaja en la redacción del proyecto de adecuación del terreno e iluminación. La previsión es que el aparcamiento de respuesta al crecimiento urbanístico del entorno. “Hai unha promoción de vivendas e actualmente non se cubre a demanda de estacionamento, isto provoca que se aparque nas marxes e por iso empezouse a traballar nesta propuesta”, señala la regidora.

En cuanto a la financiación, se espera que las obras sean financiadas con fondos propios del Concello.