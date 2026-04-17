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Pontecesures

Cesures acuerda con Portos la desafectación de terrenos como la piscina municipal o la Praza da Telleira

Portos y el Concello se reunieron para revisar aquellas parcelas que volverán a ser titularidad del Estado y este cederá de nuevo al gobierno local

Fátima Pérez
17/04/2026 20:19
El presidente de Portos, José Antonio Álvarez, y la alcaldesa, Maite Tocino
El presidente de Portos, José Antonio Álvarez, y la alcaldesa, Maite Tocino
Cedida
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Portos de Galicia y el Concello de Pontecesures se reunieron esta mañana en Santiago para acordar la propuesta definitiva para la reversión al Estado de los terrenos declarados innecesarios para la actividad portuaria en el municipio. La reunión sirvió para revisar aquellas parcelas que ahora volverán a la titularidad del Estado para que este los transfiera después al Concello de Pontecesures.

En concreto, en el caso del puerto cesureño, se transferirán las zonas verdes, la piscina municipal y la Praza da Telleira. “Añadimos algunha zoa que non estaba contemplada na solicitude”, aclara la alcaldesa, Maite Tocino. Además, la regidora aprovechó también para buscar un convenio de colaboración en la zona de la depuradora y las pistas deportivas. “Esa zona quedará sen desafectar pero exploramos convenios de colaboración para poder darlle uso a unha parte do espazo se fose necesario”.

A día de hoy, la Xunta, ha remitido ya las propuestas aprobadas por el Consello del Ejecutivo gallego y consensuadas en la primera y segunda fase con 17 de los 25 municipios que lo solicitaron para que el órgano competente del Gobierno, Puertos del Estado, decida sobre la reversión y, en su caso, transferencia a los concellos. 

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