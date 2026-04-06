Pontecesures

Así eran los antiguos cines de Pontecesures: un proyecto cultural del Colectivo Foco

Este entidad nació hace apenas un año pero ya tiene un gran proyecto entre manos para rescatar la memoria colectiva de las salas de cine de la comarca

Fátima Pérez
06/04/2026 20:20
Antigua entrada del cine Colón, en Pontecesures
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Colectivo Foco (social y cultural) nació hace apenas un año con el objetivo de recuperar y visibilizar todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Ahora, la entidad tiene un nuevo proyecto entre manos: recuperar la memoria colectiva de los antiguos cines de la comarca.

Concretamente, la iniciativa se centra en tres espacios que, a día de hoy, muchos ya ni recordarán: el cine Colón en Pontecesures, que habría cerrado sus puertas a mediados de los años 70; el Salón Cesures, también en la villa cesureña pero con menos trayectoria histórica en el municipio; y el cine Latorre en Padrón, que se calcula pudo cerrar al público a principios de los años 80.

“Queremos divulgalo para que a xente máis nova saiba que onde hoxe hai un Froiz, curiosamente, antes había un cinema”Fernando Rodríguez, ‘Peñaño’, miembro del Colectivo Foco

“Queríamos recuperar a memoria do que foron os cines da comarca e lanzamos unha convocatoria pública para que as persoas dos concellos próximos -Valga, Dodro, Rois, Cesures e Padrón- nos faciliten a pouca información que poidan ter de estes espazos”, cuenta Fernando Rodríguez, ‘Peñaño’, miembro del Colectivo Foco.

Peñaño es de Pontecesures y hace exactamente un año fundó con un grupo de apasionados del audiovisual esta entidad con una Mostra de Cinema Galego en Padrón en la que se proyectaron películas como ‘Antes de nos’ o un documental en la Casa de Rosalía, entre otros proyectos.

Pasión por el cine

“As persoas que conformamos este colectivo dedicámonos ao audiovisual en Galicia, somos membros da Academia Galega do Audiovisual e apetécenos recuperar todo o que teña que ver co cinema, xa sexan espazos, filmes, e por iso fixemos esta primeira mostra en Padrón”, señala Rodríguez. Ahora, el objetivo del colectivo es consolidar esta Mostra y seguir trabajando en este pequeño escaparate de artistas, porque tienen claro que se “está a facer moito cine e moi bo cine en Galicia”, pero insisten en que la distribución no deja de ser complicada.

Es a raíz de todo este contexto que nace su nuevo proyecto para rescatar la historia de las salas de cine de la comarca. Por el momento se encuentran en una primera fase de recopilación de materiales, como fotografías, entradas antiguas, programas, así como testimonios reales. “Xa estamos a recibir textos de xente que asistiu no seu día a estas salas e tamén falamos cunha persoa que traballou na construción do Cine Colón”, apunta Peñaño y recuerda que todo el material se puede enviar al correo focosocialecultural@gmail.com.

Una exposición del pasado

Una vez obtengan todo el material la intención del Colectivo Foco es poder exponer este reportaje gráfico en la II edición de la Mostra de Cinema Galego en Padrón que se celebrará en octubre. “Queremos ver como sae este experimento e despois divulgalo para que a xente máis nova saiba que onde hoxe hai un Froiz, curiosamente, antes había un cinema”, comenta Rodríguez.

Aunque como amantes del audiovisual la idea de elaborar un documental sí se les pasó por la cabeza, son conscientes de la dificultad y el presupuesto que acarrea un trabajo de ese calibre. “Gústanos o xénero documental e é unha posibilidade, pero é complicado porque necesitamos un financiamento que non é fácil obter”, sentencia Peñaño.

Entre tanto la búsqueda de material continúa para poner en valor el papel que estos espacios tuvieron en la vida social y cultural de la comarca del Ulla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina