Cesures acuerda continuar con la Mancomunidade hasta que gestione un nuevo contrato de basuras

Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures Cedida

La Mancomunidade Serra do Barbanza notifica al Concello de Pontecesures el cese del servicio de gestión de residuos y obliga al municipio a llevar a Pleno un acuerdo de continuidad para ganar margen de tiempo y poder gestionar un nuevo acuerdo.

Tras la incorporación de la Mancomunidade a Sogama en diciembre de 2025, el Concello valoró distintas opciones, como licitar el servicio por su cuenta o unirse a concellos limítrofes. Ante esta situación los plazos jugaban en contra del gobierno local y es que aunque solicitaron una prórroga de nueve meses para tomar una decisión, la Mancomunidade fijo como plazo este 31 de marzo. Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes que se le notificó al Concello el cese del servicio tras una reunión de la Xunta Reitora de la Mancomunidade.

“Por tempos é imposible xestionar os acordos necesarios para poder seguir recollendo o lixo, non porque o Concello estivera durmindo, senon porque tanto Sogama como calquera outra empresa que nos vaia a prestar o servizo de recollida precisa ter notificación do cese do servizo”, apuntaba la alcaldesa, Maite Tocino. Además, insistió en que no podrían firmar un nuevo contrato hasta la llegada de esta notificación.

Comienzan las tramitaciones

“Agora xa podemos empezar a facer as nosas tramitacións e asinar os contratos e convenios con aqueles que van a estar implicados na recollida e no tratamento”, indicaba Tocino.

Ante esta situación, el Pleno que celebró esta tarde el Concello aprobó una interposición de requerimiento previo y recursos contra las liquidaciones de cuotas de la Mancomunidad Serra do Barbanza, así como un acuerdo de continuidad del servicio de recogida de residuos para garantizar que se siga prestando esta función básica hasta que el gobierno local pueda gestionar un nuevo contrato.