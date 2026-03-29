El Partido Popular de Cesures critica el aumento de multas de tráfico como método de ingresos

El portavoz del PP cesureño, Manuel Vidal Seage D.A.

El PP de Cesures acusa al gobierno local de llevar al Concello a una parálisis total por reducir las partidas económicas clave para las inversiones y la mejora vecinal. Asegura además que se dedican a “fritir a multas de tráfico aos cesureños”, y por ello la recaudación por sanciones se ha multiplicado por cinco en el último año.

Los populares lamentan que la “medida estrela” de los ingresos del gobierno local pase por las multas de tráfico, que pasaron de 3.062 euros en 2024 a 18.043 en el pasado ejercicio, “sen que paralelamente se desenvolvese unha política axeitada de mobilidade e seguridade viaria, sen que se dese solución aos aparcamentos coa creación de disuasorios e sufrindo a deriva caótica da fallida reforma da N-550 e as fochancas e pésima sinalización no resto das rúas”.

El portavoz del PP cesureño, Manuel Vidal Seage, asegura que está disminuyendo la recaudación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), derivada de una casi inexistente actividad constructiva, mientras que el impuesto de vehículos permanece estancado.