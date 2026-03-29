Las tapas protagonizan el fin de semana en Caldas y Cesures, donde faltó lamprea

Caldas y Pontecesures despiden un fin de semana en el que la gastronomía fue sin lugar a dudas la protagonista. En el caso de la villa termal la celebración de la I Ruta de Tapas colmó de comensales las calles, mientras que en Cesures fue la celebración de su tradicional Festa da Lamprea, adaptada ahora a un formato de tapeo, la que se encargó de atraer el ambiente festivo.

A pesar del éxito de afluencia en ambos concellos, en Pontecesures la falta de producto limitó un año más la celebración de la fiesta. Este es desde hace meses un debate abierto en el municipio del Ulla, ya que la escasez de lampreas impidió en varias ocasiones celebrar este festejo que rinde homenaje precisamente a este producto local. En esta ocasión, como ya ocurrió en las últimas ediciones, el gobierno local optó por la opción del tapeo con una ruta en la que participaron seis establecimientos y tapas a un precio de 5 euros, pero aún así, el producto se quedó corto.

“Nos acabamos a lamprea onte ao mediodía. Comparado con estes dous últimos anos houbo máis lamprea, pero non chegou”, explicaban desde el Bar Choco. Allí se repartieron un total de 130 tapas, pero aseguran que habrían hecho otras 150 más, porque “todo o mundo viña a tomar a tapa, pero non tiñamos e fastidiounos moito”.

Esto mismo ocurrió en la cafetería A Palmeira, otro de los locales participantes. “Nos acabamos todo onte á noite, porque foi imposible atopar máis produto”, contaban.

Sin embargo, todos dejaron claro que en cuanto a asistencia y comensales no hubo queja. “A xente ven porque é unha tapa de tempada. Había xente local pero tamén da contorna porque saben que aquí poden probar a lamprea de distintas maneiras”, explican desde Bar Choco, lamentando también no poder repartir sus tapas a las personas que llegaron desde municipios más lejanos solo para degustar el producto estrella.

Caldas se llena de sabor

Por su parte, en Caldas la experiencia de los diez locales de hostelería que participaron en esta primera edición de la ruta de tapas solo tuvieron buenas palabras y una mejor experiencia durante los tres días de cata. “Hubo mucha gente”, contaban desde De Roxos.

Otros locales coincidieron también en que fue el viernes por la noche -cuando dio comienzo la ruta- el día con mayor afluencia. “Se notó el viernes al ser el primer día y la verdad nos ha sorprendido para bien porque yo no me esperaba tanto volumen de participación”, señalaban desde La Burger.

El buen tiempo también tuvo su papel en este fin de semana gastronómico, así como la llegada de la Semana Santa y, para muchos, un periodo vacacional que exige ocio y diversión.