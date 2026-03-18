La I Feira de Segunda Man de Cesures reunirá este domingo 17 puestos particulares y tres de comercio local

Un mercado de oportunidades en Arousa D.A.

La I Feira de Segunda Man, que se celebrará este domingo 22 de marzo, contará con 17 puestos de particulares y tres de comercio local. El plazo para inscribirse cerró este pasado lunes y el Concello ya tiene la lista completa de puestos que saldrán a las calles cesureñas para celebrar esta primera edición de una actividad que aseguran “pode ser moi atractiva” para el municipio.

Aunque la previsión es que predominen los productos de confección, también habrá loza, libros, ropa, complementos y antigüedades. “Será bastante diverso”, adelanta el primer teniente de alcaldesa y concejal de comercio, Roque Luis Araújo.

Pontecesures presume de vintage con la I Feira de Segunda Man Más información

Por el momento la administración local no se atreve a barajar una nueva edición hasta que no puedan comprobar de primera mano la acogida de esta jornada que consideran una “proba piloto”.

La feria coincidirá además con la romería de San Lázaro una fecha marcada por los actos religiosos que contará también con una actuación musical a las 19:00 horas de la mano del Trío Soprano. Esta coincidencia pretender ser también un aliciente para motivar a más vecinos y personas interesadas a acercarse a las Feria de Segunda Man.