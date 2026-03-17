Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures 

Esta será la primera parada de la Panorama en Galicia para estrenar la temporada

Pontecesures y Caldas serán los únicos municipios de Arousa por los que pasará en esta primer ciclo de actuaciones 

Fátima Pérez
17/03/2026 10:43
La 'hora loca' de la Panorama en una verbena en Arousa
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La orquesta Panorama ya tiene fecha para el arranque de su temporada en Galicia con 'Time Tour 2026'. La cita será en el parking de la sala Chanteclair, en Pontecesures, el próximo 28 de marzo

Aunque la formación caldense dará el pistoletazo de salida a este tour en Grado (Asturias), marcando así el comienzo oficial de su nuevo espectáculo, llegará a Galicia solo un día después. 

En este primer tramo de actuaciones, entre los meses de marzo y abril, la Panorama pasará por la comarca de Arousa en dos ocasiones. La primera será en Pontecesures y la segunda tendrá lugar en Caldas, para hacer vibrar las Festas da Primavera el próximo 3 de abril.

La Panorama estará en Caldas por la Festa da Primavera y el Kalidas se consolida con dos días de festival

Más información

Con estas primeras fechas, la orquesta arranca una nueva temporada que, como es habitual, promete reunir a miles de seguidores en cada uno de sus espectáculos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina