Esta será la primera parada de la Panorama en Galicia para estrenar la temporada

La 'hora loca' de la Panorama en una verbena en Arousa D.A.

La orquesta Panorama ya tiene fecha para el arranque de su temporada en Galicia con 'Time Tour 2026'. La cita será en el parking de la sala Chanteclair, en Pontecesures, el próximo 28 de marzo

Aunque la formación caldense dará el pistoletazo de salida a este tour en Grado (Asturias), marcando así el comienzo oficial de su nuevo espectáculo, llegará a Galicia solo un día después.

En este primer tramo de actuaciones, entre los meses de marzo y abril, la Panorama pasará por la comarca de Arousa en dos ocasiones. La primera será en Pontecesures y la segunda tendrá lugar en Caldas, para hacer vibrar las Festas da Primavera el próximo 3 de abril.

La Panorama estará en Caldas por la Festa da Primavera y el Kalidas se consolida con dos días de festival Más información

Con estas primeras fechas, la orquesta arranca una nueva temporada que, como es habitual, promete reunir a miles de seguidores en cada uno de sus espectáculos.