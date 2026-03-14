El PP pide la movilización social para rescatar la Festa da Lamprea ante el “nulo interés” del gobierno

El PP de Pontecesures Cedida

El portavoz del Partido Popular en Pontecesures, Manuel Vidal Seage, hace un llamamiento a la movilización social para recuperar, si es posible esta misma primavera, la Festa da Lamprea tras su cancelación por tercer año consecutivo por parte del gobierno local.

El concejal indicó que la organización de la Festa da Lamprea es compleja por la volatilidad de un producto que depende de numerosas variables, de los ciclos del pez y de la situación del río, pero cree que esta celebración “debe saír sempre adiante, con maiores ou menores dificultades, dado que se trata dunha sinal de identidade colectiva imprescindible para os cesureños, dunha gran oportunidade para a hostalería e dun escaparate inmellorable e único do noso concello en Galicia”.

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Por ello, lamenta que, con el cambio de gobierno, no se haya conseguido sacar adelante nunca esta fiesta, algo que achaca al “nulo interés” de Maite Tocino.

Vidal Seage aseguró que “neste ano 2026 atopámonos nunha situación excecional de moitísima abundancia de peixe no río, co que tanto nós coma a veciñanza se pregunta cal é a escusa esta vez”, ya que en otras ocasiones la falta de producto motivó la cancelación de esta celebración gastronómica.