Cesures se prepara para celebrar su Festa da Lamprea con un ‘showcooking’ previo al ‘tapeo’

Una de las últimas ediciones de la Festa da Lamprea en Cesures Mónica Ferreirós

Pontecesures ya está ultimando los preparativos para celebrar este año su Festa da Lamprea con una ruta de tapas como ya se hizo en anteriores ediciones ante la falta de capturas de este producto.

A mayores, el Concello cesureño celebrará también este sábado 21 de marzo, en el marco de la campaña de promoción de la Lamprea, un ‘showcooking’ a las 19:30 horas en la plaza de abastos para aprender todo el proceso de preparación, limpieza y elaboración final de la lamprea del Ulla.

Esta actividad, que será impartida por el cocinero José M. Mallón y expertas locales, tendrá plazas limitadas por lo que desde el Concello adelantan que será necesario inscribirse llamando al 986557125 o en las oficinas del Consistorio.

En los próximo días anunciarán también los precios, horarios y locales participantes en esa ruta de tapas que, tal y como apuntaron desde la administración local, “este ano hai posibilidades de que se poda facer”.