Cesures acoge esta semana la gira de la Diputación que pone en valor las fiestas gastronómicas

La Diputación de Pontevedra continúa mañana su gira de food trucks que recorrerán los próximos meses todo el territorio provincial para promocionar y poner en valor las fiestas gastronómicas de interés turístico que se celebran en la provincia. Después de pasar por Cuntis la semana pasada, estas degustaciones llegarán ahora a la Prazuela de Pontecesures entre mañana y el viernes 13 de marzo.

Allí ofrecerán degustaciones inspiradas en algunas de las 25 fiestas pontevedresas de interés turístico de 12:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 21:30 horas.

O Sabor das Rías Baixas es un paso adelante de la Diputación para diversificar la oferta turística de la provincia y atraer turismo interno en temporada baja. Este programa sirve como herramienta para acercar al público experiencias culinarias vinculadas a la identidad cultural de la provincia, crear nuevas oportunidades de visita y consumo y para favorecer la actividad económica local.

Algunas de las fiestas promovidas en estas jornadas son la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, la Festa do Albariño de Cambados, la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña, la del Mexillón e o Berberecho de Vilanova o la Festa da Ameixa do Carril en Vilagarcía.