El PP de Cesures pide paralizar la propuesta para subastar viviendas en ruinas

Vivienda en ruinas en Pontecesures Cedida

El grupo municipal del PP de Pontecesures arremete contra la propuesta de la alcaldesa, Maite Tocino, para aprobar una ordenanza por la que el Concello pueda sacar a subasta pública las viviendas que estén en ruinas, ya que considera que dicha medida atenta contra la propiedad privada. Además, considera que estos procesos públicos siempre terminan con los bienes convertidos en pisos turísticos o en manos de grandes tenedores, pero nunca solucionan el acceso a una vivienda.

El portavoz popular, Manuel Vidal Seage, considera que esta medida es un simple mecanismo para proceder a la venta forzosa de bienes privados con un intento de atajo en el ordenamiento jurídico. Además, insiste en que el Concello ya dispone de muchas herramientas legales para actuar en las casas en mal estado, como las órdenes de ejecución, las multas coercitivas, la ejecución subsidiaria e incluso la expropiación por incumplimiento, “asi que substituír todo isto por unha poxa é unha extralimitación”, indica Segade.

“Que o Concello de Pontecesures pretende actuar como poxador público é unha temeridade que, ademais, pode vir de volta e ter un importante custe para as arcas municipais, pero é que ademais esta medida non vai favorecer o acceso á unha vivenda para a xente de a pé e atenta contra os propietarios. O que tiñan que facer é reforzar o parque público e promover o alugueiro e a rehabilitación en vez de poñerse a sacar inmobles ao mellor postor a modo experimento como se, para eles, Pontecesures fose un laboratorio”, sentencia el portavoz popular, quien ya reclamó a Tocino que paralice esta propuesta de ordenanza.