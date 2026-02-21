El PP de Pontecesures acusa al gobierno de llevar al Concello a la “inanición” sin obra pública

Portavoz del PP de Pontecesures, Manuel Vidal Seage DA

El grupo municipal del PP de Pontecedures acusa al gobierno local de llevar al Concello a la “inanición por la paralización e desplome das obras públicas”. Los populares critican que la villa sufrió una caída del 73% en las inversiones debido al mandato encabezado por Maite Tociño en comparación con el mismo periodo de la mano del ejecutivo del PP.

En este sentido, lamentan “alta de ambición, de traballo e o pasotismo” del ejecutivo bipartito que, indican, “desplomou” a licitación de obras a “só 341.811 euros con fondos propios ou procedentes doutras administracións, pero cuxa contratación foi liderado polo Concello”.

Esta situación, indican, es “especialmente grave” teniendo en cuenta que en otros concellos esta inversión está creciendo. Y ponen como ejemplo que “no último ano, medraron nun 55% na comarca do Ulla-Umia e por riba do 70% na veciña bisbarra do Salnés”.

Desde el PP critican por tanto al gobierno y a su “dinámica” que, cuentan, tiene paralizados los proyectos fundamentales del municipio, como pueden ser, por ejemplo el desarrollo del suelo industrial o la ampliación del Náutico.