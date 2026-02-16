Pontecesures presume de vintage con la I Feira de Segunda Man

Un mercadillo de segunda mano Mónica Ferreirós

El Concello de Pontecesures organiza para el próximo 22 de marzo la I Feira de Segunda Man e do Comercio Local, que coincidirá con una de las citas más arraigadas en el municipio, San Lázaro. Esta iniciativa se enmarca en la política de "compromiso co medio ambiente e coa economía circular" del gobierno que preside Maite Tocino.

A través de este mercadillo, buscan promover los hábitos de consumo responsables y sostenibles, así como crear u espacio abierto y participativo en el que las personas interesadas puedan ofrecer productos usados en buen estado, como ropa, calzado, artículos deportivos, objetos de decoración, herramientas de puericultura, libros o complementos, entre otros.

La reducción de residuos, el ahorro en el consumo de agua y materias primas y la disminución de la contaminación son algunos de los objetivos que se buscan, así como apoyar al comercio de proximidad y reforzar el carácter social y festivo de la jornada.

Formas de participación

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción en la sede electrónica del Concello de Pontecesures. Además, el formulario estará disponible para su descarga en la web municipal y podrá presentarse presencialmente en las oficinas del Concello. El plazo estará abierto durante un mes, desde hoy hasta el 16 de marzo.

El Concello anima a la ciudadanía de Pontecesures, así como al público en general, e participar en la primera edición, que nace con la vocación de consolidarse como un referente de sostenibilidad, convivencia e impulso al comercio local.