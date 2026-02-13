El tren aún no tiene fecha de vuelta en Catoira y Cesures, donde aumentan las molestias

Actualmente hay habilitado un servicio de bus para los usuarios de Renfe Mónica Ferreirós

Las estaciones de Catoira y Pontecesures continúan sin servicio de tren y sin previsión de cuándo quedará restablecida la circulación.

Aunque ya desde el lunes, después de suspender el servicio por los temporales, Vilagarcía pudo recuperar la circulación de trenes no tuvieron la misma suerte Cesures y Catoira, en donde hay habilitado un autobús que trata de suplir la falta de trenes.

Desde Pontecesures lamentan no haber tenido información previa y no saber tampoco cuándo se restablecerá la circulación. “Parece que están acometendo obras na vía e que non poden garantir o transporte tanto pola obra como polas condicións meteorolóxicas”, explica la alcaldesa, Maite Tocino, quien asegura que fue consciente de esta situación por usuarios del tren, y no por Adif.

También se pronunció el exconcejal de Cesures, Luis Ángel Sabariz Rolán, lamentando que en el municipio llevan “más de una semana sin circular trenes”. Sabariz considera que esta situación genera retrasos, incomodidades y que la falta de información indigna a las personas usuarias. “No se entiende que en un pequeño trayecto de 27,7 kilómetros, no se subsanen en una semana los problemas para la circulación que pudiera haber”, cuenta.

Sin información en Catoira

Por su parte, el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, también se mostró falto de información sobre el tema y no quiso entrar en detalle. “Eu non teño moita información, estiven intentando averiguar, pero non sabemos nada”, sentenció.