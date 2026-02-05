Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

Investigados un menor y otro joven de 23 años por daños en el mobiliario urbano de Cesures

Al parecer ambos aplicaron algún tipo de grasa en unos bancos nuevos instalados en la obra de renovación de una de las calles del núcleo urbano

Fátima Pérez
05/02/2026 15:05
Casa do Concello de Pontecesures
Casa do Concello de Pontecesures
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Guardia Civil de Caldas de Reis investigó a un hombre menor de edad y otro de 23 años, ambos vecinos de Pontecesures como presuntos autores de daños en el mobiliario urbano de la misma localidad. 

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando el Concello de Cesures interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Valga por daños al mobiliario urbano, concretamente a bancos de piedra y madera instalados en la obra de renovación de una de las calles del núcleo urbano. Los bancos tan sólo llevaban unos meses instalados allí pero estos jóvenes aplicaron algún tipo de grasa o líquido para poder deslizar así sus monopatines, sin ser conscientes del elevado coste de los daños. 

El presidente de la Diputación junto a la alcaldesa cesureña, Maite Tocino

Pontecesures inicia el lunes las obras en Carlos Maside y a finales de mes las de ‘Borobó’

Más información

Ante lo ocurrido la Guardia Civil inició una investigación y tras recopilar algunos vídeos publicados en distintas redes sociales, pudo identificar a dos de los autores.

Las diligencias instruidas, han sido entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción funciones de Guardia de la localidad de Caldas de Reis, y ante la Fiscalía de Menores de la provincia de Pontevedra, a donde ambos investigados deberán acudir cuando sean requeridos por la Autoridad Judicial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 juegan por el ascenso en Arteixo

Tres canteranos del Arosa disputan el Campeonato de España en Arteixo con Galicia
Gonzalo Sánchez
Imagen del parking Xoán XXIII

Un conductor ebrio choca contra un macetero y dos coches aparcados en Vilagarcía
Olalla Bouza
Nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual

Boiro suma un nuevo vehículo al servicio municipal de limpieza
Fátima Pérez
García Reneses junto al conselleiro Román Rodríguez en una visita anterior al centro

El CIFP de Fontecarmoa recibirá a Aíto García Reneses y a Carlos Cortés
Olalla Bouza