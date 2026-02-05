Investigados un menor y otro joven de 23 años por daños en el mobiliario urbano de Cesures

Casa do Concello de Pontecesures Cedida

La Guardia Civil de Caldas de Reis investigó a un hombre menor de edad y otro de 23 años, ambos vecinos de Pontecesures como presuntos autores de daños en el mobiliario urbano de la misma localidad.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando el Concello de Cesures interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Valga por daños al mobiliario urbano, concretamente a bancos de piedra y madera instalados en la obra de renovación de una de las calles del núcleo urbano. Los bancos tan sólo llevaban unos meses instalados allí pero estos jóvenes aplicaron algún tipo de grasa o líquido para poder deslizar así sus monopatines, sin ser conscientes del elevado coste de los daños.

Ante lo ocurrido la Guardia Civil inició una investigación y tras recopilar algunos vídeos publicados en distintas redes sociales, pudo identificar a dos de los autores.

Las diligencias instruidas, han sido entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción funciones de Guardia de la localidad de Caldas de Reis, y ante la Fiscalía de Menores de la provincia de Pontevedra, a donde ambos investigados deberán acudir cuando sean requeridos por la Autoridad Judicial.