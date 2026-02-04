Mi cuenta

Diario de Arousa

Pontecesures

El PP de Pontecesures exige al gobierno local que elabore un plan para prevenir inundaciones

Los populares aseguran que se trata de una exigencia legal de la Xunta de Galicia y de la Fegamp 

Fátima Pérez
04/02/2026 15:30
La crecida del caudal del Ulla supone un riesgo para Cesures
La crecida del caudal del Ulla supone un riesgo para Cesures
El grupo municipal del PP de Pontecesures acusa de “pasotismo” a la alcaldesa, Maite Tocino, al carecer el concello de un Plan Municipal de Emergencias frente a Inundaciones.

Los populares aseguran que se trata de una exigencia legal de la Xunta de Galicia y de la Fegamp y lamentan que el de Pontecesures sea uno de los pocos municipios de la provincia que carezca de un proyecto de actuación para proteger “aos veciños, bens e o territorio fronte ás riadas”. En este sentido, recordaron que la ciudadanía de Cesures están sometida a “riscos evitable” ante un cambio climático que está agravando el caudal del río Ulla por las fuertes precipitaciones.

El portavoz municipal, Manuel Vidal Seage, reveló que tras el tren de borrasca y según los datos de Meteogalicia, el Concello cesureño registró 706 litros por metro cuadrado en los 35 primeros días del año, con picos de hasta 123 litros.

Atención al río Ulla

“Estamos ante uns episodios históricos de choiva e a ninguén se lle escapa que Pontecesures, pola súa ubicación e por ser un concello moi marcado polo río Ulla ao acoller a súa desembocadura, é moi sensible a sufrir episodios de inundacións, riadas e enchentas, polo que non entendemos a absoluta desidia do goberno bipartito fronte a esta cuestión e que non teña feitos os deberes cun plan de emerxencias que recolla accións de resposta, medidas de evuación e iniciativas de protección dos veciños”, señaló el popular que exige ya una respuesta. 

