Pontecesures

El Pleno apuesta por los mercados de segunda mano y por recuperar los terrenos de la Cerámica Celta

Fátima Pérez
29/01/2026 08:00
Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures
Cedida
Pontecesures celebró ayer un Pleno ordinario en el que se puso sobre la mesa la búsqueda de financiación para la recuperación de los terrenos de la Cerámica Celta, así como la aprobación de la regulación para celebrar mercados de segunda mano en la villa. Otro de los puntos clave fue la  aprobación de un requerimiento para solicitar a la Mancomunidade Serra do Barbanza que amplíe el plazo que le concedió al municipio Cesureño para tomar una decisión en gestión de residuos.

Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures

Cesures pedirá que se le amplíe el plazo para tomar una decisión en gestión de residuos

Así pues, el Concello tiene prevista la firma de un convenio con Mar de Santiago -ahora aprobada en Pleno- para obtener fondos del plan de sostenibilidad turística e invertir en la recuperación de los terrenos de la Cerámica Celta.  Por otra parte, también se aprobó la redacción de una regulación para instalar mercados de segunda mano en Cesures, un tema que, tal y como apunta la alcaldesa, Maite Tocino, “queremos implementar tanto por sustentabilidade ambiental como por economía circular”.

Empleadas del SAF en una manifestación por sus derechos laborales en Arousa

Pontecesures saca a licitación el servicio del SAF después de 10 años sin renovar el contrato

A la orden del día se llevó también la delegación de competencias en la alcaldía para agilizar los últimos trámites de la contratación del servicio del SAF que el Concello sacó a licitación el pasado mes de diciembre y el convenio de adhesión con Medio Rural para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias. 

