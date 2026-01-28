Pontecesures licita las obras de eficiencia energética en el Centro Social por 104.966 euros

Casa do Concello de Pontecesures Cedida

El Concello de Pontecesures licita la mejora de la eficiencia energética del Centro Social, ubicado en el Camiño San Xulián, con un contrato valorado en 104.966 euros financiados con fondos europeos en el marco del Programa Feder Galicia 2021-2027, que tiene como objetivo contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Las empresas que se presenten a la oferta tendrán de plazo hasta el próximo 12 de febrero a las 23:59 horas. Por su parte, el plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses desde que se formalice el contrato.

Con esta nueva licitación Cesures continúa acondicionando gran parte de sus edificaciones municipales. Así, el Centro Social se suma al reciente anuncio de la mejora de eficiencia energética en el antiguo matadero gracias a una aportación de la Xunta de cerca de 63.000 euros.

Por su parte, también a principios del 2025 finalizaron los trabajos de ahorro de energía en el pabellón municipal de Pontecesures.