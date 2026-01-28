Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

Pontecesures licita las obras de eficiencia energética en el Centro Social por 104.966 euros

Fátima Pérez
28/01/2026 22:30
Casa do Concello de Pontecesures
Casa do Concello de Pontecesures
Cedida
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Pontecesures licita la mejora de la eficiencia energética del Centro Social, ubicado en el Camiño San Xulián, con un contrato valorado en 104.966 euros financiados con fondos europeos en el marco del Programa Feder Galicia 2021-2027, que tiene como objetivo contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Pontecesures invierte 60.000 euros en renovar el edificio del antiguo matadero municipal

Más información

Las empresas que se presenten a la oferta tendrán de plazo hasta el próximo 12 de febrero a las 23:59 horas. Por su parte, el plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses desde que se formalice el contrato.

Con esta nueva licitación Cesures continúa acondicionando gran parte de sus edificaciones municipales. Así, el Centro Social se suma al reciente anuncio de la mejora  de eficiencia energética en el antiguo matadero gracias a una aportación de la Xunta de cerca de 63.000 euros.

Por su parte, también a principios del 2025 finalizaron los trabajos de ahorro de energía en el pabellón municipal de Pontecesures.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pleno de Cambados

El Pleno de Cambados debatirá hoy retirar los títulos a Miguel Primo de Rivera y Martínez Anido
A. Louro
El ideal gallego

El Supremo tumba la ofensiva de Marcial Dorado contra el juez Vázquez Taín
Olalla Bouza
Una de las actividades que llevó a cabo Terra Calda en este 2025

La asociación Terra Calda cumple un año y trabaja ya en iniciativas culturales para este 2026
Fátima Pérez
Céltiga y Arosa no descartan hacer movimientos antes de que finalice el plazo de fichajes el lunes por la noche

Arosa, Cambados y Céltiga no descartan fichajes en los últimos días de mercado
Gonzalo Sánchez