Diario de Arousa

Pontecesures 

Cesures pedirá que se le amplíe el plazo para tomar una decisión en gestión de residuos

La Mancomunidade le concedió tres meses, un tiempo “imposible” para licitar o unirse a otros concellos y mancomunar el servicio

Fátima Pérez
27/01/2026 19:18
Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures
Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures
Cedida
Pontecesures solicitará mañana en el Pleno ordinario la aprobación de un requerimiento para solicitar a la Mancomunidade Serra do Barbanza que amplíe el plazo que le concedió al municipio Cesureño para tomar una decisión sobre la gestión de sus residuos.

El pasado 30 de diciembre la Xunta hizo pública la incorporación de la Mancomunidade a Sogama y ya antes de que esto fuera una realidad Cesures solicitó información para conocer los pros y contras de sus dos opciones: adherirse como miembros de pleno derecho o salir definitivamente de la Mancomunidade.

Ahora bien, la alcaldesa, Maite Tocino, asegura que el organismo que ahora se incorpora a Sogama acumula una deuda que deben cubrir y asegura “se nos exige como membros de pleno dereito que asumamos 1.300.000 euros de débeda que nos non xeramos”.

Un modelo que sí defendían

Tocino aclara que el Concello decidió adherirse a la Mancomunidade en su momento porque apostaron por un modelo de reciclaje “no que creíamos, pero iso acabouse” porque los residuos ahora se llevan a Sogama.

Operarios trabajando en el punto limpio fijo de Vilagarcía de Arousa

La comarca del Ulla-Umia continúa sin puntos limpios fijos pese al objetivo de la Xunta de cara a 2030

Más información

Ante este cambio de modelo Cesures está valorando si licitar el servicio “pola nosa conta” o unirse a concellos limítrofes para mancomunar esta ocupación. El problema está ahora en los plazos. “Solicitamos un prazo de nove meses para decidir porque sacar unha licitación coma esta sería complicado pero concederonnos tres, e en tres meses é imposible”, explica Tocino.

Ante toda esta situación el gobierno local optó por llevar hoy a Pleno un requerimiento que se presentará ante la Mancomunidade para ampliar el plazo de actuación a nueve meses y de esta forma tomar una decisión adecuada para la gestión de los residuos municipales.

