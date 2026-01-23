Pontecesures valora de nuevo el “tapeo” para la Festa da Lamprea por falta de capturas

Los valeiros ya están en el Ulla en busca de la lamprea Gonzalo Salgado

La falta de producto en el Ulla hace tambalear un año más la celebración gastronómica de la Festa da Lamprea en Cesures. “Para a festa farían falta capturas como as que tiñamos fai 10 anos”, lamenta la alcaldesa, Maite Tocino, quien advierte “se non hai capturas suficientes non se fai a festa”.

Ya en 2024 y 2025 Cesures se quedó sin su tradición gastronómica por falta de capturas y ahora, a falta de dos meses para celebrar una nueva edición el Concello vuelve a recurrir a la opción del tapeo como alternativa para paliar la parte gastronómica de la celebración. “O que temos claro e que non vamos facer a Festa da Lamprea con producto de fora porque non nos parece ético”, explica Tocino. Sin embargo, es consciente de que un “tapeo” requeriría de menos cantidad de producto por lo que esta sería la opción alternativa. Aun así insiste “hai que esperar pero as capturas non están sendo boas”.

Esta festividad exalta un producto que “é propio da nosa vila” por ello sin lamprea las posibilidades de celebrar eventos gastronómicos se reducen exponencialmente. “Nas últimas edicións repartíronse en torno a 500 racións, pero agora se facemos a festa e só podemos repartir 100 non tería sentido porque moita xente non podería participar”, explica la regidora.

Tiempo al tiempo

Con todo, el Concello también asegura que más allá del aspecto gastronómico, la fiesta también contempla la celebración de visitas, charlas y actividades en torno a este ejemplar, además insisten en no adelantarse. “As capturas dependen moito das condicións climáticas e nun momento pode cambiar todo, así que polo de agora creemos que aínda é cedo”, explica el concejal de Hostalería e Consumo, Roque Luis Araújo.