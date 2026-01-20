Mi cuenta

Pontecesures

Pontecesures repartirá cerca de 2.000 euros en premios en el concurso de disfraces de Entroido

El desfile arrancará a las 17:30 horas el domingo 15 de febrero y marchará por la rúa San Lois, Travesía da Estación, rúa Rosalía de Castro, rúa Sagasta terminando en la Prazuela

Fátima Pérez
20/01/2026 12:27
Pontecesures también se suma a las celebraciones de Entroido con el tradicional concurso de disfraces que se celebrará el domingo 15 de febrero y en el que se repartirán 1.910 euros en premios.

El plazo ya está abierto para inscribirse y se podrá entregar la documentación hasta el próximo 13 de febrero a las 14:00 horas para grupos y comparsas, y hasta el propio día de la celebración para los participantes individuales y por pareja. El punto de inscripción estará habilitado en la rúa Portarraxoi a la altura de la Mercería Rous.

Las asociaciones, clubs y centros educativos del concello que participen en el certamen como comparsa (más de 10 personas) recibirán una gratificación de 100 euros. Esta será acumulable con cualquiera de los premios a los que estas comparsas pueden optar, pero las personas inscritas sólo podrán participar en una categoría y solo tendrán opción a un premio.

En total se establecen cuatro categorías: infantil, de 0 a 14 años; adulto, de 15 años en adelante; grupos, de tres a nueve personas de cualquier edad; comparsas, 10 o más integrantes de cualquier edad.

Premios económicos

En cuanto a los premios; el primer clasificado en la categoría individual recibirá 70 euros, la categoría de parejas recibirá 90 euros, los grupos 250 y finalmente la comparsa 350 euros. También tendrán premios económicos los segundos y los terceros clasificados de cada categoría.

El desfile arrancará a las 17:30 horas y discurrirá por la rúa San Lois, Travesía da Estación, rúa Rosalía de Castro, rúa Sagasta y terminará en la Prazuela, donde se hará entrega de los premios. Si las condiciones climáticas no permiten celebrar el desfile el Concello adelanta que se cambiará la fecha del evento. 

