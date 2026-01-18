El PP de Cesures lamenta la gestión del gobierno local en el Centenario

El portavoz del PP de Cesures, Manuel Vidal Seage Cedida

El grupo municipal del Partido Popular de Pontecesures lamenta que los actos conmemorativos del centenario del Concello no hayan “estado a la altura” de la relevancia histórica de la fecha y acusa al gobierno local de convertir una ocasión única en una “propaganda” política.

Desde el PP destacan que el 9 de octubre, fecha clave para la historia de Cesures, debería haber sido declarado festivo local. “A ocasión merecíao, pero o executivo deixou pasar unha oportunidade de unir ao pobo cun feito histórico”, señalan.

El portavoz popular, Manuel Vidal Seage, critica también el “escaso contido e nula participación cidadá” de un programa que “non serviu para poñer en valor o orgullo e a identidade colectiva da vila”. Añaden que “as rúas non amosaron a vitalidade nin o espírito de festa”.

Otro de los aspectos que el PP considera grave fue la falta de reconocimiento a las corporaciones municipales anteriores, y en lo que respecta al documental, que costó cerca de 8.000 euros, subraya que “lonxe de ser unha homenaxe plural á historia local, converteuse nunha peza de propaganda”.

Aún así, Seage pide que esta pieza audiovisual, dado su coste, se publique en la web municipal para que se pueda ver en cualquier momento. l