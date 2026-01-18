Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures 

El PP de Cesures lamenta la gestión del gobierno local en el Centenario

Los populares aseguran que el Concello convirtió una ocasión única en una “propaganda” política

Fátima Pérez
18/01/2026 07:30
El portavoz del PP de Cesures, Manuel Vidal Seage
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El grupo municipal del Partido Popular de Pontecesures lamenta que los actos conmemorativos del centenario del Concello no hayan “estado a la altura” de la relevancia histórica de la fecha y acusa al gobierno local de convertir una ocasión única en una “propaganda” política. 

Desde el PP destacan que el 9 de octubre, fecha clave para la historia de Cesures, debería haber sido declarado festivo local. “A ocasión merecíao, pero o executivo deixou pasar unha oportunidade de unir ao pobo cun feito histórico”, señalan. 

El portavoz popular, Manuel Vidal Seage, critica también el “escaso contido e nula participación cidadá” de un programa que “non serviu para poñer en valor o orgullo e a identidade colectiva da vila”. Añaden que “as rúas non amosaron a vitalidade nin o espírito de festa”.

El acto tuvo lugar en el salón de plenos

Pontecesures celebró su siglo de historia y de identidad con un emotivo acto institucional

Más información

 Otro de los aspectos que el PP considera grave fue la falta de reconocimiento a las corporaciones municipales anteriores, y en lo que respecta al documental, que costó cerca de 8.000 euros, subraya que “lonxe de ser unha homenaxe plural á historia local, converteuse nunha peza de propaganda”. 

Aún así, Seage pide que esta pieza audiovisual, dado su coste, se publique en la web municipal para que se pueda ver en cualquier momento. l

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El portavoz municipal y exalcalde, Luis Pérez Barral

El BNG visita las parroquias para explicar proyectos y recoger peticiones vecinales
Fátima Pérez
Lampón celebró ayer el día grande de la fiesta con el reparto de callos y empanada

San Mauro se queda de nuevo sin procesión pero disfruta de callos y empanada en Lampón
Fátima Pérez
Imagen del encuentro entre el Arosa y el Estradense

Céltiga y Arosa se cruzan en un derbi para relanzar sueños
Sergio Baltar
Esta iniciativa cultural pone en valor la creación artística gallega

El Centro Raquel Fernández Soler acoge una muestra que ensalza el legado de Castelao
Fátima Pérez