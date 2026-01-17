Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

El cliente paga “o que faga falta” por unas lampreas que no se dejan ver

Los valeiros están frustrados, pero la hostelería clama igual por un producto cada vez más encarecido

Fátima Pérez
17/01/2026 08:00
Un valeiro de Pontecesures recogiendo las nasas en el puerto
Un valeiro de Pontecesures recogiendo las nasas en el puerto
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

“Estou moi desmoralizado. Isto é un castigo”. Así vive Pepe Barreiro, uno de los valeiros de Pontecesures, la campaña de la lamprea que un año más sufre las consecuencias de la falta de producto también en la hostelería.

Aunque desde la apertura de la veda, el pasado 2 de enero, las sensaciones eran buenas, con el tiempo a favor y las lampreas subiendo poco a poco por el Ulla, con la llegada de las lluvias parece que las capturas se complican. “A cousa está fatal fatal,  dende os primeiros días que collimos algo, non volvemos pescar nada”, cuenta Barreiro, quien además asegura que ya hubo días que no largó porque las esperanzas de volver con lamprea son casi nulas. Aún así, aunque “non compensa traballar”, en estos días se ha sumado una embarcación más a la flota siendo ahora cuatro los barcos que van detrás del pez del Ulla.

La hostelería se resiente

Esta falta de producto lo sufre también la hostelería donde ya reclaman a los valeiros -sin éxito- el producto de la temporada. Eso sí, a un precio desorbitado. “Antes comprábamola por 40 euros e fálote de fai catro anos para atrás, pero agora pode chegar aos 100 euros, e da o mesmo porque a xente paga igual”, cuenta Emilio, el gerente de la Parrillada restaurante A Charca, en Valga. Allí están viviendo de primera mano las consecuencias de la falta de producto. “O problema é que non as hai, de feito veño de os valeiros de comprar lenguado e lubina pero non hai forma de topalas e algúns xa non están votando”, explica Emilio.

Preparar lamprea, “un luxo”

Sin embargo la demanda sigue ahí, porque los “degustadores de lamprea” saben que es el momento de consumirla y es por esto que buscan los pocos locales que aún se decantan por preparar esta especialidad. “Poucos preparan aquí lamprea. Nos levamos 30 anos pero eu creo que preparar lamprea agora é un luxo”, sentencian desde el restaurante valgués.

Los valeiros ya están en el Ulla en busca de la lamprea

Una lamprea que no sale del agua: “Quen anda na zamburiña gaña máis que estando aquí”

Más información

En cuanto a la probabilidad de que las capturas aumenten, sí, aún hay esperanzas. Al parecer el temporal no permite que las lampreas suban y quedan en la entrada del río. “Despois tan pronto veña o norte -los días más fríos, pero despejados- suben xuntas. Igual non colles nada en 15 días e ao clarear as augas suben e capturas nun día 10”, aclara Barreiro.

Con todo, si algo tienen claro los valeiros de cesures es que “toca esperar”, porque con la lamprea ya saben que así es como funciona, aunque los restaurantes presionen y las condiciones no ayuden. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Un hombre se enfrenta a tres años y medio de prisión por lesiones a otro que salió en defensa de una camarera de un bar de Boiro
Chechu López
Las cuatro alternativas de colores para la sudadera dorneira que se podrán votar son 'rojo carmesí', 'azul claro', 'verde azulado' y 'verde militar'

La asamblea de peñas dorneiras decide el color de la sudadera oficial entre 'vermello carmesí', 'azul metido en salfumán' y verde azulado o militar
Chechu López
Elvira Pisos y Unai González, presidenta y vicepresidente de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, presentaron el cartel de la XXI Semana Cultural de Aguiño

Aguiño acogerá del 23 al 25 de enero la XXI Semana Cultural ‘Francisco Lorenzo Mariño’
Chechu López
El delegado territorial de la Xunta junto a la portavoz del PP en Cuntis

La Xunta abre de nuevo el plazo para solicitar ayudas en digitalización de comercio local
Fátima Pérez