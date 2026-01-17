El cliente paga “o que faga falta” por unas lampreas que no se dejan ver

Un valeiro de Pontecesures recogiendo las nasas en el puerto Gonzalo Salgado

“Estou moi desmoralizado. Isto é un castigo”. Así vive Pepe Barreiro, uno de los valeiros de Pontecesures, la campaña de la lamprea que un año más sufre las consecuencias de la falta de producto también en la hostelería.

Aunque desde la apertura de la veda, el pasado 2 de enero, las sensaciones eran buenas, con el tiempo a favor y las lampreas subiendo poco a poco por el Ulla, con la llegada de las lluvias parece que las capturas se complican. “A cousa está fatal fatal, dende os primeiros días que collimos algo, non volvemos pescar nada”, cuenta Barreiro, quien además asegura que ya hubo días que no largó porque las esperanzas de volver con lamprea son casi nulas. Aún así, aunque “non compensa traballar”, en estos días se ha sumado una embarcación más a la flota siendo ahora cuatro los barcos que van detrás del pez del Ulla.

La hostelería se resiente

Esta falta de producto lo sufre también la hostelería donde ya reclaman a los valeiros -sin éxito- el producto de la temporada. Eso sí, a un precio desorbitado. “Antes comprábamola por 40 euros e fálote de fai catro anos para atrás, pero agora pode chegar aos 100 euros, e da o mesmo porque a xente paga igual”, cuenta Emilio, el gerente de la Parrillada restaurante A Charca, en Valga. Allí están viviendo de primera mano las consecuencias de la falta de producto. “O problema é que non as hai, de feito veño de os valeiros de comprar lenguado e lubina pero non hai forma de topalas e algúns xa non están votando”, explica Emilio.

Preparar lamprea, “un luxo”

Sin embargo la demanda sigue ahí, porque los “degustadores de lamprea” saben que es el momento de consumirla y es por esto que buscan los pocos locales que aún se decantan por preparar esta especialidad. “Poucos preparan aquí lamprea. Nos levamos 30 anos pero eu creo que preparar lamprea agora é un luxo”, sentencian desde el restaurante valgués.

En cuanto a la probabilidad de que las capturas aumenten, sí, aún hay esperanzas. Al parecer el temporal no permite que las lampreas suban y quedan en la entrada del río. “Despois tan pronto veña o norte -los días más fríos, pero despejados- suben xuntas. Igual non colles nada en 15 días e ao clarear as augas suben e capturas nun día 10”, aclara Barreiro.

Con todo, si algo tienen claro los valeiros de cesures es que “toca esperar”, porque con la lamprea ya saben que así es como funciona, aunque los restaurantes presionen y las condiciones no ayuden.